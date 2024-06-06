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        Zonguldak'ta silahlı kavgada boksör genci yaralayan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:09
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        Zonguldak'ta silahlı kavgada boksör genci yaralayan zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde dün R.K. (20) ile B.K. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine boksör olduğu öğrenilen R.K. sol göğsünün üst kısmından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ​Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.K. saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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