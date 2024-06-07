Zonguldak'ta darp ve gasp şüphelileri tutuklandı

Karabük Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden biri Yenice ilçesi tren garında, diğeri Karabük'te ikamet ettiği köyde yakalandı.

Gökçebey ilçesinde durakta otobüs bekleyen bir kişi, çevresinde küfürlü konuşan iki kişiyi uyardı.

Zonguldak'ta bir kişiyi darbettikleri ve parasını gasbettikleri iddiasıyla Karabük'te yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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