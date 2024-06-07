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        Zonguldak'ta darp ve gasp şüphelileri tutuklandı

        Zonguldak'ta bir kişiyi darbettikleri ve parasını gasbettikleri iddiasıyla Karabük'te yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:10
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        Zonguldak'ta darp ve gasp şüphelileri tutuklandı
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        Zonguldak'ta bir kişiyi darbettikleri ve parasını gasbettikleri iddiasıyla Karabük'te yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Gökçebey ilçesinde durakta otobüs bekleyen bir kişi, çevresinde küfürlü konuşan iki kişiyi uyardı.

        Bunun üzerine 2 şüpheli, kendilerini uyaran kişiyi darbedip parasını gasbederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) destekli özel ekip çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin olay yerinden otostop yaparak kaçtıktan sonra Çaycuma ilçesinden Karabük'e tren bileti aldıklarını tespit etti.

        Karabük Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden biri Yenice ilçesi tren garında, diğeri Karabük'te ikamet ettiği köyde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "tehdit", "hakaret" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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