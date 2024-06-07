Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Farklı miktarlarda uyuşturucu, sentetik sıvı ve 215 uyarıcı hap ele geçirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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