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        Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Erdem, memleketi Zonguldak'ta törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:38
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        Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Vefat eden Kıbrıs gazisi Muammer Erdem, memleketi Zonguldak'ta törenle toprağa verildi.

        Bolu'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gaziler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Tören sırasında baygınlık geçiren gazi Erdem'in kardeşi Fatma Erdem, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze törenine, Erdem'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Miletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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