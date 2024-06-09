Vefat eden Kıbrıs gazisi, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Erdem'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Miletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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