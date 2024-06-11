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        Yakınlarını kaybettiği akciğer kanserini tedavinin yanı sıra yüksel moralle yendi

        GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta yakınlarını kaybettiği akciğer kanseriyle savaşırken katıldığı yaklaşık 30 kursu başarıyla tamamlayan Elvan Kılıç, hastalığa yakalananlara eve kapanmak yerine üretmenin verdiği moralle mücadele etmelerini tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:31
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        Yakınlarını kaybettiği akciğer kanserini tedavinin yanı sıra yüksel moralle yendi
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        GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta yakınlarını kaybettiği akciğer kanseriyle savaşırken katıldığı yaklaşık 30 kursu başarıyla tamamlayan Elvan Kılıç, hastalığa yakalananlara eve kapanmak yerine üretmenin verdiği moralle mücadele etmelerini tavsiye etti.

        Rat Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşındaki kuaför Kılıç, 7 yıl önce oğlunun oynarken fırlattığı televizyon kumandasının burnunu kırmasıyla hastaneye gitti. Kılıç, korktuğu için ilk başta ameliyattan kaçındı ancak bir yıl sonra kararını verdi.

        Anestezi işlemleri sırasında akciğerinde sorun görüldüğü için operasyon tavsiye edilmeyen kadın, burnunun görüntüsü nedeniyle ameliyat oldu ancak bir hafta sonra fenalaşıp komaya girdi. İstanbul'da kanser teşhisi konulan, durumu ağırlaşması üzerine akciğerinin bir kısmı alınan Kılıç, 2 yıl süren hastane sürecinin olumsuz psikolojik etkisinden çıkmak için Zonguldak'a döndü.

        Önceleri moral bozukluğu nedeniyle eve kapansa da ziyaretine gelen arkadaşının tavsiyesi üzerine çiçekçilik kursuna başlayan kadın, tedavi sürecine olumlu yansımalarını görünce hijyen, hasta kabul, tıbbi sekreterlik ve bilgisayarın yanı sıra tel kırma, sepet örme, makrome, ahşap boyama, amigurumi gibi alanlarda katıldığı 30 kursu başarıyla tamamladı.

        Kılıç, AA muhabirine, dedesi, babası ve amcasının akciğer kanserinden vefat ettiğini, kendisine de 2017'de aynı teşhisin konulmasının ardından zorlu süreçler yaşadığını söyledi.

        Arkadaşının verdiği tavsiyelerden etkilenip meşgale aramaya başladığını anlatan Kılıç, "Çiçekçilik kursuna gitmeye karar verdim. Bana, 'Yapamazsın, sen akciğer hastasısın.' dedikleri halde kursa gittim. 9 ay boyunca devam ettim ve bana iyi geldi, güç verdi." dedi.

        - "Başarılı olduğunu gördükçe insan kendini daha iyi hissediyor"

        Kılıç, kursta başarılı olmasının ardından her şeyi başarma inancının arttığını vurgulayarak, "3 gün evde kalsam hasta olup kendimi kötü hissediyordum, hastalık moduna giriyordum. Kendime dedim ki 'Ben boş duramam.' El sanatı üzerine tekrar kurslara başladım. Kursları başarıyla bitirdikçe kendimi daha güçlü hissettim ve böylece yaklaşık 30 kurs bitirdim." diye konuştu.

        Katılmadığı kursun kalmadığını dile getiren Kılıç, hastalıklarla mücadele eden kişilerin kesinlikle kendilerini eve kapatmaması gerektiğinin altını çizdi.

        "Kendilerine meşgale bulsunlar. Muhakkak bir şeyler yapsınlar, hayallerini gerçekleştirsinler." diyen Kılıç, bu yöntemle kendini yenilediğini ve başarılı olduğunu ifade etti.

        Kılıç, bir şeyler üretmenin çok değerli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Başarılı olduğunu gördükçe insan kendini daha iyi hissediyor. Bu şekilde sağlığınıza daha çok iyi geliyor. Ben de bu şekilde kendime geldim. Akciğer kanserinden dolayı çok büyük zorluklar geçirdim. Kendimi eve kapatmadım. Kapatsaydım daha çok hasta olur, belki de şu an ölmüş olabilirdim. Kendimi kurslara verdiğim için çok mutluyum. Bir şeyler başardım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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