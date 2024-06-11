Zonguldak'tan kısa kısa

Daha sonra veteriner kliniğine götürülen civciv, yapılan müdahaleye rağmen telef oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Aydın, çöp konteynerinden 4'ü telef olan, 5 civcivi çıkardı.

Gelik İşletmesi'nde düzenlenen programda, 4 Haziran'da yaşamını yitiren Tevfik Soy ve maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tevfik Soy ve maden şehitleri için dua edildi.

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