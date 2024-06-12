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        KBSL'nin yeni ekibi Zonguldak Spor Basket 67'ye destek çağrısı

        Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, yeni sezonda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takıma "destek çağrısı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:05
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        KBSL'nin yeni ekibi Zonguldak Spor Basket 67'ye destek çağrısı
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        Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan, yeni sezonda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takıma "destek çağrısı" yaptı.

        Site Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Tan, "Zonguldak Spor" adını yaşatmak için kurdukları takımın Karadeniz bölgesinin tek ekibi olduğunu söyledi.

        Tan, bu şehrin en iyisini hak ettiğine inandıkları için uzun süren mücadelelerle "Potanın Elmasları" diye hitap ettikleri takımı bu yere getirdiklerini vurgulayarak, "Borcu olmayan bir kulübüz. Halka açık, isteyenin istediği şekilde adaylığını koyup başkan olabileceği oluşum içerisindeyiz." dedi.

        İki yıl boyunca yaklaşık 25 milyon lira harcadıklarını aktaran Tan, kimseden destek almadıklarını, yönetim kuruluyla takımı şampiyon yaptıklarını dile getirdi.

        Tan, Süper Lig'e çıktıkları zaman insanlara güvenerek hareket etmediklerini dile getirerek, "Çevremizde 7 holdingimiz, 28 belediyemiz var. Bu şehirden para kazandıkları için biraz borçlu olduklarını düşünüyorum." dedi.

        Türkiye'de seyirci ortalaması en yüksek kulüplerden olduklarını ancak yönetim kurulunun transfer için 40-50 milyon lira verebilecek gücünün bulunmadığını anlatan Tan, şu anda ligdeki 14 takımdan 11'inin transferi bitirdiğine işaret etti.

        Tan, "Bu seyirci, şehir bunu hak etmiyor. Bizim altın kesemiz yok. Yapacak bir şey yok. Elimizi tabii taşın altına koyacağız ama bu sene malum 4 yabancı kuralı var. Ligde rekabet etmemiz için sahaya 5 sporcu çıkıyor, 4'ü yabancı. 50 milyonun yarısı zaten yabancıların bütçesi. Bunun konaklaması, sigortası var. Biz nasıl yapacağız? Çok üzülerek soruyorum." ifadesini kullandı.

        Basın toplantısına siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve taraftarlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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