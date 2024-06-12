Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta, "24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni" gerçekleştirildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, "24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta, "24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, "24. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Eğitimin toplumsal ilerlemenin temel taşı olduğunu dikkati çeken Alperen, "Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması ve dünyayla rekabet edebilir hale gelmesi ancak iyi yetişmiş, donanımlı, vizyon sahibi gençlerle mümkündür. Gençlerin gösterdiği arzu ve kararlılık geleceğimizin teminatıdır. Biz haklının, emek verenin ve çaba gösterinin hep yanında olduk. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ödül töreninde toplam 123 öğrencimiz kendi elde ettikleri başarılarından ötürü ödüllendirilecektir." dedi.

        MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kemal Gülbay da bugüne kadar 1763 öğrencinin ödüllendirildiğini ifade etti.

        Gazze'de İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlettiğini anımsatan Gülbay, "Tüm dünyanın gözünün önünde soykırım suçu işliyor. Bizlerde elimizden geldiğince tüm platformlarda sesimizi yükseltiyor, yardım kampanyalarıyla Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 55. TÜBİTAK Proje yarışmasında Zonguldak'ı temsil eden ve derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

        Lise ve dengi okullarda ilk 3'e giren öğrencilere plaket ve altın hediye takdim edildi.

        Programa Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Nurullah Özdemir, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, MÜSİAD Genel Merkez yöneticileri, eğitimciler, öğrenciler ve konuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        İş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan endişe yarattı
        İş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan endişe yarattı
        13 yaşındaki engelli kız annesini evde alıkoyup darbetti, ters kelepçeyle a...
        13 yaşındaki engelli kız annesini evde alıkoyup darbetti, ters kelepçeyle a...
        KBSL'nin yeni ekibi Zonguldak Spor Basket 67'ye destek çağrısı
        KBSL'nin yeni ekibi Zonguldak Spor Basket 67'ye destek çağrısı
        8 işçinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar verilemedi
        8 işçinin öldüğü maden faciasında savcı değişti, karar verilemedi
        104 köpek ve 46 kediye bakan hayvansever "Şanslı"ya da evinin kapısını açtı
        104 köpek ve 46 kediye bakan hayvansever "Şanslı"ya da evinin kapısını açtı
        Prof. Dr. Kutoğlu: Deprem için en yakın tehlike, en yüksek risk İzmir ve çe...
        Prof. Dr. Kutoğlu: Deprem için en yakın tehlike, en yüksek risk İzmir ve çe...