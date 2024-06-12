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        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:54
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        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

        Gülüç beldesinde bir akaryakıt istasyonunun tavan kısmının bakım ve onarımını yapan işçilerden Savaş T. ve Müslüm Y, elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçiler, bölgede elektrik hatlarının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçiler, hastaneye kaldırıldı.

        Savaş T'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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