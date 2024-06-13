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        Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmaya çalışan kadın parasını hırsıza kaptırdı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kadının kredi kartı borcunu ödemek için yatırdığı para, ATM'nin geri vermesi üzerine bir şüpheli tarafından çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:44
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        Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmaya çalışan kadın parasını hırsıza kaptırdı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kadının kredi kartı borcunu ödemek için yatırdığı para, ATM'nin geri vermesi üzerine bir şüpheli tarafından çalındı.

        Hülya Malçok (40), 7 Mayıs'ta kredi kartı borcunu ödemek için ilçe merkezindeki bir bankanın önüne geldi. ATM'ye 8 bin 770 lira yatıran Malçok, ATM'de sorun yaşaması üzerine banka içerisine girerek görevlilerden yardım istedi.

        Bu sırada ATM'nin parayı geri verdiğini gören kişi, 8 bin 770 lirayı alarak kayıplara karıştı.

        Malçok'un şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

        - "Bu para çocuklarımın rızkı"

        Malçok, olaya ilişkin gazetecilere açıklamasında, ATM'nin parayı içeriye aldığını ancak kartını geri vermediğini belirterek, "ATM'nin önünde parayı geri versin diye 1-2 dakika bekledim. Parayı vermeyince ben de içeriye girdim, güvenlikçiye gittim. İçeriden kartımı verdi, para için dönüş yapacağını söyledi." dedi.

        Malçok, ertesi gün kendisine dönüş yaptıklarını aktararak, "ATM'de fazla para çıkmadığını, parayı şapkalı bir kadının aldığını söylediler. Savcılığa başvurduk, bir şey çıkmadı. Kamera görüntüleri tam net değilmiş. Gören, duyan, bilen birisi varsa bana dönüş yapmasını istiyorum. Sonuçta bu para çocuklarımın rızkı." diye konuştu.

        Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan olayda şapkalı bir kadının ATM'nin geri verdiği paraları alarak uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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