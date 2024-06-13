Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye ev hapsi

Zonguldak merkezli 9 ilde "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "saadet zinciri" yöntemiyle kripto varlıklar üzerinden birçok vatandaştan yüksek kar vaatleriyle para toplandıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

Sistem içerisinde mağdur vatandaşlara ait yaklaşık 16 milyon 155 bin liranın olduğunu tespit eden ekipler, 10 Haziran'da Zonguldak merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.