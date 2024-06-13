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        Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye ev hapsi

        Zonguldak merkezli 9 ilde "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:38
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        Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye ev hapsi
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        Zonguldak merkezli 9 ilde "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "saadet zinciri" yöntemiyle kripto varlıklar üzerinden birçok vatandaştan yüksek kar vaatleriyle para toplandıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

        Sistem içerisinde mağdur vatandaşlara ait yaklaşık 16 milyon 155 bin liranın olduğunu tespit eden ekipler, 10 Haziran'da Zonguldak merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. (44), H.K. (33), M.Ö. (47) ve M.Ö. (41) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. (45), Y.S. (43), C.L. (49) ve Y.E. (54) hakkında ise "ev hapsi" tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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