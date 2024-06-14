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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:46
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 3 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 144 gram uyuşturucu madde, 150 uyarıcı hap, 16 kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, tabanca mermisi ile 12 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 5'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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