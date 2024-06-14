Zonguldak'ta jandarma personeli, teşkilatın kuruluş yıl dönümüne özel video klip hazırladı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, teşkilatın 185'inci kuruluş yıl dönümünü özel video kliple kutladı.

Jandarma personelinin "Karadır Kaşların Ferman Yazdırır" türküsünü seslendirdiği video klipte, kentin önemli turistik alanlarından Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Antik Kenti, Alemdar Gemisi, Kent Ormanı ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 120 yaşındaki porsuk ağacının bulunduğu yerlerden görsellere yer verildi.

Öğrencilerin "185. yıl" koreografisinin yanı sıra dalgıçların su altında 185. yıl pankartını açması ile Yavuz Sondaj Gemisi'nin de yer aldığı video klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hem güvenliğimiz için canla başla çalışan hem de kültürümüzü yaşatan kahramanlarımızın 185. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da milletin jandarmaya teveccühünün bilincinde hareket ederek bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımla her zaman milletin yanında yer alacaklarını kaydetti.