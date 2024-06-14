Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, bayramın bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Gazze'de, Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını kutluyorum. Allah onları, refaha eriştirsin." ifadalerini kullandı.

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