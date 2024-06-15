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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:07
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hacıbektaşoğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın bereketi ve mutluluğunu hep birlikte yaşamanın coşkusu içinde olduklarını belirtti.

        Bayramların, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna günler olduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, vatandaşların huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmesini diledi.

        Hacıbektaşoğlu, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülere hatırlatmada bulunarak, "Trafik kurallarına riayet etmek, hem kendi can güvenliğimiz hem de sevdiklerimizin güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki sevdiklerimize kavuşmanın en güvenli yolu trafik kurallarına uymaktan geçer." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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