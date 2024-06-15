Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verilmesi kamerada

İtfaiye erinin "Helal olsun, gurur duydum." dediği anlar da görüntülerde yer aldı.

Bu arada, sürücülerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun trafikte sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışan itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.