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        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesime getirildiği sırada denize kaçan boğa, kıyıya çıktığında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:48
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        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesime getirildiği sırada denize kaçan boğa, kıyıya çıktığında yakalandı.

        İlçedeki mezbahanede bir boğa kesime getirildiği sırada vatandaşların elinden kaçtı. Denize atlayan boğa, yaklaşık 200 metre yüzdü.

        Dalgaların etkisiyle tekrar karaya çıkan boğa, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.

        Sahibine teslim edilen boğa, daha sonra kesime gönderildi.

        Kurbanlık kesimi için bekleyen Metin Kayabaşı, gazetecilere, hayvanın getirildiği sırada insanların elinden denize kaçtığını söyledi.

        Boğanın kayadan doğru denize atladığını belirten Kayabaşı, "Dalga olduğundan çıkamadı. Daha sonra Sahil Güvenliğe haber verildi. Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü, ileride kıyıya çıktı. Daha sonra da itfaiye ekipleri kıyıdan çekti." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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