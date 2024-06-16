Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı

Boğanın kayadan doğru denize atladığını belirten Kayabaşı, "Dalga olduğundan çıkamadı. Daha sonra Sahil Güvenliğe haber verildi. Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü, ileride kıyıya çıktı. Daha sonra da itfaiye ekipleri kıyıdan çekti." dedi.

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