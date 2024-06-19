Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uzun yıllar maden ocaklarında çalışarak üretime katkıda bulunan emekli madenci Erkan Yılmaz, şimdilerde kiraladığı serada ata tohumundan domates yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uzun yıllar maden ocaklarında çalışarak üretime katkıda bulunan emekli madenci Erkan Yılmaz, şimdilerde kiraladığı serada ata tohumundan domates yetiştiriyor.

        Demirciler köyünde ikamet eden, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 7 yıl önce yeraltı işçisi olarak emekli olan 50 yaşındaki Yılmaz, domates yetiştirmek için Alaplı Ziraat Odasına ait ürün yetiştirme tarlasında sera kiraladı.

        Yeraltının zorlu çalışma koşullarında 20 yıl üretime katkı sunan Yılmaz, şimdilerde 600 metrekarelik alanda ata tohumundan ekimini yaptığı seradan 8 ton domates elde etmeyi hedefliyor.

        Erkan Yılmaz, AA muhabirine, sağlıklı ve lezzetli domates yetiştirmek için bu işe başladığını söyledi.

        Ata tohumuyla farklı ürünler de üretmek istediğinden bahseden Yılmaz, "Ata tohumuyla üretilen ürünün insan sağlığına faydası var." dedi.

        Yılmaz, ata tohumlarını isteyene verebileceğini belirterek, "Ata tohumundan biber ve patlıcan yetiştirmeyi hedefliyorum. Bu üründe pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Şimdiden talepleri almaya başladım. İlk defa bu işi yapıyorum. 8 tonun üzerinde ürün bekliyorum." diye konuştu.

        Bir ay sonra ilk hasadı yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Yıl sonuna kadar da ürün almaya devam edeceğiz. Ata tohumları en az 6 ay ürün veriyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Keserli cinayet sanığının, hırsızlık davası da birleşti; 'sigaraları karışt...
        Keserli cinayet sanığının, hırsızlık davası da birleşti; 'sigaraları karışt...
        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis...
        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis...
        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
        Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntem...
        Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntem...