Zonguldak'ta eğitim alan kadınlar kaynak ustası olarak istihdam edilecek

ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak.

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor.

"Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı" kapsamında istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

SODAM Koordinatörü Ayşenur Akşam, AA muhabirine, kaynakçılık mesleğinin sanayi ve tersane bölgelerinde önemli iş kollarından biri olduğunu söyledi.

Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

Akşam, kurs sayesinde kadınların meslek öğrendiğini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri projeleri kapsamında bu kursları açıyoruz." diye konuştu.

Kursun Karadeniz Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kaynakçılık atölyelerinde gerçekleştirildiğini aktaran Akşam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine hem usta öğretici hem de yer konusunda destek verdiğini kaydetti.

Akşam, kursların haftada 5 gün 5 ders saati şekilde planlandığını belirterek, kursiyerleri bu alanda ustalaştırmayı hedeflediklerini, alacakları MEB onaylı sertifikayla hem yurt içi hem de yurt dışındaki iş yerlerine başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.