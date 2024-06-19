Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta eğitim alan kadınlar kaynak ustası olarak istihdam edilecek

        ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta eğitim alan kadınlar kaynak ustası olarak istihdam edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde istihdam garantili kursa katılan kadınlar, kaynak ustası olarak işbaşı yapacak.

        Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kadınların meslek sahibi olmasına yönelik kurslar düzenleniyor.

        "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı" kapsamında istihdam garantili kursa katılan kadınlara, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

        Kursta 3 aylık teorik eğitimle kaynakçılığın inceliklerini öğrenen 9 kadın, 3 aylık stajın ardından sektörde işe başlayacak.

        Kursiyerler, aralık ayında sona erecek eğitim sürecinin ardından Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçede faaliyet gösteren gemi tersaneleriyle yaptığı iş protokolü çerçevesinde istihdam edilerek aile ekonomilerine katkıda bulunacak.

        - "Kurs sayesinde kadınlar meslek öğreniyor"

        SODAM Koordinatörü Ayşenur Akşam, AA muhabirine, kaynakçılık mesleğinin sanayi ve tersane bölgelerinde önemli iş kollarından biri olduğunu söyledi.

        Akşam, kurs sayesinde kadınların meslek öğrendiğini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri projeleri kapsamında bu kursları açıyoruz." diye konuştu.

        Kursun Karadeniz Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kaynakçılık atölyelerinde gerçekleştirildiğini aktaran Akşam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine hem usta öğretici hem de yer konusunda destek verdiğini kaydetti.

        Akşam, kursların haftada 5 gün 5 ders saati şekilde planlandığını belirterek, kursiyerleri bu alanda ustalaştırmayı hedeflediklerini, alacakları MEB onaylı sertifikayla hem yurt içi hem de yurt dışındaki iş yerlerine başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

        - "Kadınlar zoru başarır"

        Kursiyer 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Habibe Tabakoğlu, baba mesleği kaynakçılığı yapmayı çok istediğini, bu nedenle kursa katıldığını anlattı.

        Kadınların zoru başardığına işaret eden Tabakoğlu, "Çocuklarımıza örnek olabilmek için böyle etkinliklerde başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

        Tabakoğlu, kursu bitirdikten sonra aile şirketlerinde kaynakçı olarak çalışacağını belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı olduğu zaman onlara yardımcı oluyorum. Kaynak işi ve argon yapıyorum. Bazen de işimizle ilgili ihale süreçlerini takip ediyorum." diye konuştu.

        Bir çocuk annesi 44 yaşındaki Ebru Yıldız da kadınların her alanda her şeyi yapabileceğine inandığını ifade etti.

        Kendisinin de bu işin üstesinden gelebileceğine düşündüğünü dile getiren Yıldız, kadınlara tereddüt etmeden kurslardan faydalanıp çalışma alanlarında bulunmalarını tavsiye etti.

        Üç çocuk annesi 46 yaşındaki Hanım Kaymaz ise kursa çevresinden duyarak katıldığını aktararak, "altın bilezik" değerindeki sertifikanın yaşantısının her alanında kendisine destek olacağına inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor
        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor
        Keserli cinayet sanığının, hırsızlık davası da birleşti; 'sigaraları karışt...
        Keserli cinayet sanığının, hırsızlık davası da birleşti; 'sigaraları karışt...
        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis...
        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis...
        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler