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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:13
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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
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        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayasıyla artan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini sıklaştırdı.

        Kentin birçok noktasında denetimde bulunan görevli 57 ekip 159 personel, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

        Sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları yönünde uyaran ekipler, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik bilgilendermede bulundu.

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