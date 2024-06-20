Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı Binbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Apaydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş ve vatandaşlar katıldı.

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