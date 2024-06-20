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        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:21
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        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi tedavi altına alındı.

        Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ve tavuktan yiyen bazı kişiler, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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