Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, incelenmek üzere yemeklerden numune alındı.

Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ve tavuktan yiyen bazı kişiler, bir süre sonra rahatsızlandı.

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