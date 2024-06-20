Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi.
Gelik beldesi Kırat Mahallesi'nde dün bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ile tavuğu yemelerinin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 17 kişinin tedavisi tamamlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, incelenmek üzere yemeklerden numune alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.