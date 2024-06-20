Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, incelenmek üzere yemeklerden numune alınmıştı.

Gelik beldesi Kırat Mahallesi'nde dün bir evde mevlit sırasında ikram edilen pilav ile tavuğu yemelerinin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 17 kişinin tedavisi tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.