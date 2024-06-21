Zonguldak'ta düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye edildi

Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre koyunu sevdi. Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti.

Hayvancılıkla uğraşan Kayhan ile ev hanımı Rabia Ayvacı çifti, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak koyun verildi.

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