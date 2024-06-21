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        Zonguldak'ta düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye edildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak koyun verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:10
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        Zonguldak'ta düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye edildi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak koyun verildi.

        Hayvancılıkla uğraşan Kayhan ile ev hanımı Rabia Ayvacı çifti, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Düğüne katılan davetlilerden damadın arkadaşı, çifte koyun hediye etti.

        Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre koyunu sevdi. Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti.

        O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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