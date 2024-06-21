Tedavi ettiği kediyi sokakta tekrar yaralı görünce sahiplendi

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta veteriner hekim Fatih Yaman, sokakta iki kez yaralı bulup tedavi ederek sağlığına kavuşturduğu kediye evinin kapılarını açtı.

Kentte özel bir veteriner kliğinde çalışan 25 yaşındaki Yaman, yaklaşık 3,5 ay önce iş çıkışı eve giderken kuyruğunda kanama olduğunu fark ettiği sahipsiz kediyi alarak kliniğine getirdi.

Muayenenin ardından kedinin kuyruğunun bir kısmını ampute etmek zorunda kalan Yaman, yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan kediyi özgürlüğünü kısıtlamamak için doğal yaşam ortamına bıraktı.

İki gün sonra yeniden rastladığı kedinin bu sefer sol arka bacağının kırık olduğunu gören Yaman, kediyi iki kez ameliyat etti. Kedinin bakımıyla yakından ilgilenen Yaman, 3 aylık tedavi sürecinin ardından kediyi sağlığına kavuşturdu. "Şakir" adını verdiği 3 yaşındaki kediyi sahiplenmeye karar veren Yaman, evin neşe kaynağı olan kediye sıcak yuva kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. - "Ailemizin bir üyesi eksikmiş, onu tamamlamış olduk" Veteriner hekim Fatih Yaman, AA muhabirine, tedavi ettiği kediyi sokakta tekrar yaralı görünce sahiplenmeye karar verdiğini belirterek, "'Sen beni bırakmak istemiyorsun herhalde, o zaman ben de seni bırakmayayım.' dedim. Daha sonra ona evimizi açtık." dedi.

Kedinin ev ortamına kısa sürede alıştığını dile getiren Yaman, cana yakın olarak nitelediği hayvanın oyun oynamayı sevdiğini, ailenin neşe kaynağı haline geldiğini anlattı. Yaman, en son bacağına plak yerleştirilen kedinin genel durumunun iyi olduğunu aktararak, "En çok ablama bağlandı. Ablam zaten kedi sahiplenmeyi çok istiyordu. İşte olduğum zamanlarda yakından ilgilendi. Evimizin etrafındaki sahipsiz hayvanlara bakıyoruz ama normalde evimizde hayvan bakan bir aile değildik. Eve gidince bir bakıyorum kedimiz annemle kafa tokuşturuyor, anneannem Alzheimer hastası ona moral oldu. Ailemizin bir üyesi eksikmiş, onu tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.