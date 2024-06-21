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        Kocaeli'de babasının tabancayla yaraladığı genç kız 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasının tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 8 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kızın cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:30
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        Kocaeli'de babasının tabancayla yaraladığı genç kız 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde babasının tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 8 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kızın cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

        Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde 23 Ekim 2023'te, emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen babası Nevzat Acar'ın (53) tabancayla ateş etmesi sonucu annesi Züleyha (47) ve ağabeyi Oğulcan Acar'ın (28) hayatını kaybettiği olayda yaralanan Nurseda Acar (22), 8 aydır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Acar'ın cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Burada Acar için helallik alındı, dua edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Evin önünde ayakta güçlükle duran genç kızın yakınları gözyaşı döktü.

        Acar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Acar'ın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

        Öte yandan olay tarihinde nişanlanma aşamasında olduğu öğrenilen genç kadının tabutunun üzerine duvak konuldu.

        - Olay

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde, 23 Ekim 2023'te emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Nevzat Acar, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Züleyha ile çocukları Oğulcan ve Nurseda Acar'a tabancayla ateş etmiş, ardından zanlı aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

        Ekipler Oğulcan Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etmiş, ağır yaralanan zanlı, eşi ve kızı kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Nevzat ve Züleyha Acar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anne Züleyha ile oğlu Oğulcan Acar'ın cenazeleri, 25 Ekim 2023'te Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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