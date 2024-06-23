Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan D.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesiyle Değirmenağzı mevkisindeki halk plajına gelen D.A. (10), dalgaların etkili olmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Kız çocuğu, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

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