Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastenede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastenede tedavi altına alındı.

        Ailesiyle Değirmenağzı mevkisindeki halk plajına gelen D.A. (10), dalgaların etkili olmasıyla boğulma tehlikesi geçirdi. Kız çocuğu, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan D.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!

        Benzer Haberler

        'Deprem Bilgi Sistemi' uygulaması geliştirildi, zemin durumunu gösteriyor
        'Deprem Bilgi Sistemi' uygulaması geliştirildi, zemin durumunu gösteriyor
        Babasının silahla vurduğu Nurseda, 8 ay sonra hayatını kaybetti (2)
        Babasının silahla vurduğu Nurseda, 8 ay sonra hayatını kaybetti (2)
        Kocaeli'de babasının tabancayla yaraladığı genç kız 8 aylık yaşam mücadeles...
        Kocaeli'de babasının tabancayla yaraladığı genç kız 8 aylık yaşam mücadeles...
        Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti
        Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti
        Tedavi ettiği kediyi sokakta tekrar yaralı görünce sahiplendi
        Tedavi ettiği kediyi sokakta tekrar yaralı görünce sahiplendi
        Bebek mevlidinde tavuk ve pilav yiyip hastanelik olan 17 kişi taburcu edild...
        Bebek mevlidinde tavuk ve pilav yiyip hastanelik olan 17 kişi taburcu edild...