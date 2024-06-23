Zonguldak BEÜ'de "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması geliştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından hazırlanan "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması kullanıma açıldı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan habere göre, Mühendislik Fakültesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla yürüttüğü çalışmada, Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı interaktif "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması geliştirdi.

Kutoğlu, Türkiye'deki deprem haberlerinin vatandaşlarda tedirginlik yarattığını belirterek, "Zemin bilgileri, sadece belli bölgelerde iyi ya da kötü olabilir. Bu nedenle vatandaşların kendi konumlarındaki zemin durumlarını öğrenebilecekleri web tabanlı uygulama geliştirmek istedik. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız mahalle bazında zemin durumuyla ilgili bilgi edinme kolaylığına erişecekler." ifadesini kullandı.