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        Zonguldak BEÜ'de "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması geliştirildi

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından hazırlanan "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması kullanıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:28
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        Zonguldak BEÜ'de "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması geliştirildi
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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından hazırlanan "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması kullanıma açıldı.

        Üniversitenin internet sitesinde yer alan habere göre, Mühendislik Fakültesi Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla yürüttüğü çalışmada, Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı interaktif "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması geliştirdi.

        Kutoğlu, Türkiye'deki deprem haberlerinin vatandaşlarda tedirginlik yarattığını belirterek, "Zemin bilgileri, sadece belli bölgelerde iyi ya da kötü olabilir. Bu nedenle vatandaşların kendi konumlarındaki zemin durumlarını öğrenebilecekleri web tabanlı uygulama geliştirmek istedik. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız mahalle bazında zemin durumuyla ilgili bilgi edinme kolaylığına erişecekler." ifadesini kullandı.

        Uygulamanın zemin bilgilerini 740x925 metrelik alanda sağladığını aktaran Kutoğlu, en sağlıklı bilginin ise parsel bazında yapılacak zemin etüdüyle elde edilebileceğini vurguladı.

        Kutoğlu, fay hatları ile deprem büyüklüklerini uygulamaya ekleme çalışmalarını da bu yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

        Amerikan Jeoloji Servisinin zemin bilgilerinin kullanıldığı uygulamaya www.deprembis.com.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

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