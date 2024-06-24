Zonguldak'ta avukatlık bürosuna saldırıp yakma girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski eşinin avukatlarıyla tartıştıktan sonra iş yerine zarar vererek benzinle yakma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Derecikören köyünde yaşayan M.B. (38), 5 yıl önce boşandığı eşine nafakadan doğan borcunu görüşmek üzere annesi F.B. ile Çay Mahallesi Esengin Caddesi'ndeki iş hanının 2. katında yer alan avukatlık bürosuna gitti.

Eski eşinin avukatları Ayşegül Özcan ve Beyzanur Özmekik, M.B'nin görüşme sırasında gösterdiği olumsuz davranışlar nedeniyle KADES uygulamasından ihbarda bulundu.

- Barodan açıklama

Zonguldak Barosundan yapılan açıklamada, müvekkilleriyle vekalet ilişkisi bulunan avukatların dosyanın tarafı olmadıkları vurgulandı.

Baronun, avukatlara yönelik saldırıları şiddetle kınadığı ve failin gereken cezayı alana kadar dosyanın takipçisi olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük çabalar sonucu kontrol altına alınan şahıs gözaltına alınmış, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma açılmıştır. Toplumdaki şiddet sarmalı ne yazık ki en başta mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelmektedir. Herkesin bilmesi gerekir ki avukatlar, müvekkillerine vekalet ilişkisiyle bağlı olup dosyanın tarafı değildirler. Meslektaşlarımıza mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.