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        Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:41
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        Zonguldak'ta bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Kandilli kavşağında B.A. (48) yönetimindeki 67 ACT 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araca sıkışan 1'i çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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