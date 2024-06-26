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        Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 05:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 05:30
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        Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        B.Ç. (48) idaresindeki 67 TS 025 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta S.G. (27) yönetimindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza sonrası yolcular, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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