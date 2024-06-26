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        Zonguldak İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Zonguldak Valiliği'nde, İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:54
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        Zonguldak İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Zonguldak Valiliği'nde, İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık'ın konuşmasıyla başladı.

        Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, tarımsal modern sulama sistemleri ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından su verimliliği çalışmaları ele alındı.

        Toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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