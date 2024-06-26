Zonguldak'ta oyun makinelerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oyun makinelerinden hırsızlık yapılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı 18 Haziran Parkı'nda Melih Karaarslan, işletmesindeki oyun makinelerinin kilitlerinin kırıldığını ve içlerindeki paranın çalındığını tespit etti.

Güvenlik kameralarını kontrol eden Karaarslan, 2 ayrı grup tarafından hırsızlık yapılıp makinelere zarar verildiğini görmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.