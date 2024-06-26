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        Zonguldak'ta oyun makinelerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oyun makinelerinden hırsızlık yapılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:30
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        Zonguldak'ta oyun makinelerinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oyun makinelerinden hırsızlık yapılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı 18 Haziran Parkı'nda Melih Karaarslan, işletmesindeki oyun makinelerinin kilitlerinin kırıldığını ve içlerindeki paranın çalındığını tespit etti.

        Güvenlik kameralarını kontrol eden Karaarslan, 2 ayrı grup tarafından hırsızlık yapılıp makinelere zarar verildiğini görmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada makinelere zarar verilmesi ve içlerinden paraların çalınması iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, gece saat 02.31'de gelen iki çocuğun makinelerin kilitlerini zorlayıp içlerindeki paraları almaları ile 04.17'de gelen genç grubun açılmayan kilitleri zorlaması ve cihazlara zarar vermesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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