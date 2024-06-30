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        Zonguldak'ta kağıt fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:20
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        Zonguldak'ta kağıt fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm atıkları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Büyük bölümü kağıt ve kartonlardan oluşan atıkların yandığını gören fabrika çalışanları ve yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi.

        Alevler, yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Bu arada müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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