TKDK Zonguldak'tan yatırımcılara 80 milyon avro hibe

AB'nin kırsal kalkınmaya yönelik finansman desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı.

TKDK'nin Zonguldak İrtibat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yatırımcılara toplam destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. 2024 yılından itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD III Programı, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlık sürecini kolaylaştırmak ve inceleme aşamasını hızlandırmak amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımladı. "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi" mart ayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu takvime uygun olarak IPARD III Programı 1. Çağrı İlanı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" başlığıyla 21 Mart'ta yayımlandı. 5 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında kabul edilen başvurular kapsamında Zonguldak'ta yatırım bütçesi 67 milyon lira olan 5 proje başvurusu alındı.

IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında sunulacak projeler için "Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması", "Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri", "Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri", "Kültür Balıkçılığı", "Makine Parkları", "Yenilenebilir Enerji Tesisleri" sektörlerinde destek sağlanacak.