Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zanlılardan biri polisteki ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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