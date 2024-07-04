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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:40
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Zanlılardan biri polisteki ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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