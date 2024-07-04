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        Zonguldak Karadeniz Ereğli'de denize girilmesine izi verilmiyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:28
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        Zonguldak Karadeniz Ereğli'de denize girilmesine izi verilmiyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki mavi bayraklı "Sevgi ve Barış Plajı", "Mevre Altı Plajı", mesire alanı ve çevresinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

        Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle vatandaşların denize girmelerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

        Aqua Park, dinlenme noktaları ve kumsalda hizmetlerin devam ettiği açıklamada, belediye görevlilerinin, sorumluluk alanında halkın güvenliği için denize girişlere izin vermediği kaydedildi.

        Öte yandan bölgede denize giren 3 gencin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiklerinin görülmesi üzerine müdahale edildi.

        Cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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