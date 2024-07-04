Zonguldak Karadeniz Ereğli'de denize girilmesine izi verilmiyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki mavi bayraklı "Sevgi ve Barış Plajı", "Mevre Altı Plajı", mesire alanı ve çevresinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Sevgi ve Barış Plajı sorumluluk bölgesinde denizde oluşan dalgalar nedeniyle vatandaşların denize girmelerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.