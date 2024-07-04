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        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı yargılanıyor

        Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:51
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        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı yargılanıyor
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        Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

        2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Usta'nın babası Kenan Usta ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık B.C.A. ise duruşmaya katılmadı.

        Celse arasında sanığın haftada bir imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi.

        Söz alan baba Usta, olaydan önce kızının ağlama sesinin duyulduğunu ve arbede yaşandığını anlattı.

        Yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini ve polislerden davacı olacağını belirten Usta, "Koca telefon 1+1 evde bulunamadı, bulunduğunda kırıktı. Kimse telefonunu kırıp poşete koyup yatağın arkasına sıkıştırmaz ya çantasına ya valizine koyar. Kızımın telefonunu kırdığına beni kimse inandıramaz çünkü bu tür şeylere çok önem verirdi." diye konuştu.

        Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Salonda kavga edip balkona çıkıyorlar. Ağlama seslerini komşular uzunca süre duyduklarını söylüyor. Özgecan'ın başka bir arbedeye maruz kaldığı tırnak içindeki deri örneklerinden de anlaşılıyor. B.C.A'nın da vücudunda tırnak izleri var. Görgü tanıkları da Özgecan'ın yüzünün balkona baktığını söylüyor. İntihar edecek kişinin yüzü balkona değil boşluğa bakardı. Önemli olan tutup tutamayacağı değil, o noktaya nasıl geldiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, "Söz konusu bilirkişi raporu fiziksel değerlendirmeden ibaret olup, olay anı ve psikolojisine yer vermemiştir. Uzun süre ilaç kullanan ve olay anında alkollü birinin sözlerine itibar etmeyerek, daha sonra sarkarken kurtarma çabasına girmesini kabul etmiyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz, cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Sanık avukatlarından Berrak Büyük, B.C.A'nın sorumluluğunun bulunmadığının raporda belirtildiğine değinerek, "Her ne kadar kapının kilitlendiği ve evden çıkmasına izin verilmediği iddia edilse de dosya içerisinde böyle bir beyan yok." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık avukatı Namık Çağalı da müvekkilinin üzerine atılı her iki suçlamada suç vasıflarının oluşmadığını savunarak, sanığın beraatini talep etti.

        Yeniden bilirkişi raporu alınması isteğini reddeden hakim, mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İddiaya göre, 5 Şubat 2021'de Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamış, düşen kadın yaşamını yitirmişti.

        Usta'nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım isteyen B.C.A'nın, Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği belirtiliyor.

        Bu nedenle sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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