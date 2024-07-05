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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:23
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 4 vinç, 4 vagon, 105 metre ray ve 16 ton kömür ele geçirildi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

        Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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