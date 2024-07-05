Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kent merkezi, Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçelerinde düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, silah, 7 tabanca mermisi ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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