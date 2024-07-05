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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:00
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezi, Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçelerinde düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, silah, 7 tabanca mermisi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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