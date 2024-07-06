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        Zonguldak'ta "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı düzenlendi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:51
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        Zonguldak'ta "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı düzenlendi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı gerçekleştirildi.

        Ormanlı beldesi Yeşilköy'de düzenlenen konferansta, uzmanlar tarafından kenevirin nasıl yetiştirileceği anlatıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, endüstriyel kenevirin bölgesel kalkınmada alternatif ürün olduğunu kaydetti.

        Can, amaçlarının koordineli olarak işbirliğiyle endüstriyel keneviri ekonomiye yansıtmak olduğunu dile getirdi.

        Konferansa katılan Nurşen Sönmez de kenevirin özellikle endüstriyel alanda kullanıldığı yönünde bilinçlendirildiklerini söyledi.

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