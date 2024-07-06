Zonguldak'ta "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı düzenlendi

Can, amaçlarının koordineli olarak işbirliğiyle endüstriyel keneviri ekonomiye yansıtmak olduğunu dile getirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, endüstriyel kenevirin bölgesel kalkınmada alternatif ürün olduğunu kaydetti.

Ormanlı beldesi Yeşilköy'de düzenlenen konferansta, uzmanlar tarafından kenevirin nasıl yetiştirileceği anlatıldı.

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