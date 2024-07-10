Gençler için futbol sahasını yenileyen köylüler, şimdi de tribün yapıyor

GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki futbol sahasını devlet desteğiyle imece usulü yenileyen köy sakinleri, 1200 kişi kapasiteli tribün inşasına başladı.

Çatak köyü sakinleri geçen yıl gençleri spora yönlendirmek için futbol sahasını yenileme kararı aldı.

Aralarında para toplayan 8 kişi, daha sonra köylülerin de desteğini alarak belli bir miktara ulaştı. Kaymakamlık ve İl Özel İdaresinin de desteğiyle çalışmalara başlayan köy sakinleri; genç, yaşlı, kadın, erkek birlik içinde çalışarak 45 günde sahayı yeniledi.

Dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından açılışı yapılan, çocukların ve gençlerin futbol oynamasına imkan sağlayan sentetik futbol sahası, bayramlarda köyler arası futbol turnuvalarının yanı sıra düğün ve Hıdırellez gibi şenliklere de ev sahipliği yapıyor.

Bu sayede çevre köylerde yaşayanlarla kaynaşma imkanı da bulan Çatak köyü sakinleri, etkinliklerde misafirlerin ayakta kalması nedeniyle tribün inşa etmeye karar verdi. 1200 kişilik tribünün inşası için imece usulüyle çalışmalara başlayan köy sakinleri, gösterdikleri dayanışma ruhuyla gençlere örnek oluyor.