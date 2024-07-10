Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Gençler için futbol sahasını yenileyen köylüler, şimdi de tribün yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki futbol sahasını devlet desteğiyle imece usulü yenileyen köy sakinleri, 1200 kişi kapasiteli tribün inşasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler için futbol sahasını yenileyen köylüler, şimdi de tribün yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki futbol sahasını devlet desteğiyle imece usulü yenileyen köy sakinleri, 1200 kişi kapasiteli tribün inşasına başladı.

        Çatak köyü sakinleri geçen yıl gençleri spora yönlendirmek için futbol sahasını yenileme kararı aldı.

        Aralarında para toplayan 8 kişi, daha sonra köylülerin de desteğini alarak belli bir miktara ulaştı. Kaymakamlık ve İl Özel İdaresinin de desteğiyle çalışmalara başlayan köy sakinleri; genç, yaşlı, kadın, erkek birlik içinde çalışarak 45 günde sahayı yeniledi.

        Dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından açılışı yapılan, çocukların ve gençlerin futbol oynamasına imkan sağlayan sentetik futbol sahası, bayramlarda köyler arası futbol turnuvalarının yanı sıra düğün ve Hıdırellez gibi şenliklere de ev sahipliği yapıyor.

        Bu sayede çevre köylerde yaşayanlarla kaynaşma imkanı da bulan Çatak köyü sakinleri, etkinliklerde misafirlerin ayakta kalması nedeniyle tribün inşa etmeye karar verdi. 1200 kişilik tribünün inşası için imece usulüyle çalışmalara başlayan köy sakinleri, gösterdikleri dayanışma ruhuyla gençlere örnek oluyor.

        - "Kadınlar olarak elimizden geldiğince çalışmalara destek oluyoruz"

        Köy sakini Arif Çetin, AA muhabirine, sahayı yaparken gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çocukların burada futbol oynadığını, öğrencilerin okul döneminde beden derslerini bu sahada yaptıklarını aktaran Çetin, "Gençlerimize güzel bir miras bıraktığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Çetin, devlet desteğiyle imece usulü çalışıp sahayı yenilediklerini dile getirerek, "Çalışmalarımıza yenisini ekleyerek tribün yapmaya karar verdik. Onu da başaracağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işler başardık. 7 yaşındaki kardeşimiz kumbarasından çıkardığı 400 lirayı saha için bağışladı, bizi çok onurlandırdı. Örnek olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

        Köy sakini Havva Coşkun da köyün erkeklerinin gençler için çalışmalarda bulunduğunu, kendilerinin de buna destek verdiklerini anlatarak, "Bayramlarda turnuvalar oluyor, Hıdırellez'de güzel bir eğlence oldu. Bizim için de komşu köyler için de güzel bir eğlence oluyor. Şimdi gelenler izleyebilsin diye tribün yapılıyor. Çakıl taşımada, çivi çakmada yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nadire Coşkun ise kadınlar olarak ellerinden geldiğince çalışmalara katkıda bulunduklarını belirterek, saha sayesinde gençlerin eğlendiğini, kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

        Çocuklardan Umut Yalçın ve Mücahit Akif de futbol sahası sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Müsilaj Karadeniz'e de mi sıçradı? Valilikten açıklama
        Müsilaj Karadeniz'e de mi sıçradı? Valilikten açıklama
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Madenciler, 'KİT Reformu'na karşı çıktı
        Madenciler, 'KİT Reformu'na karşı çıktı
        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında ocak sahibi çalışanını suçlad...
        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davasında ocak sahibi çalışanını suçlad...
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yakılmış halde bulunmasıyla ilgili 6 s...
        Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yakılmış halde bulunmasıyla ilgili 6 s...
        Karadeniz Ereğli'den kısa kısa
        Karadeniz Ereğli'den kısa kısa
        Öldürülen gazinocunun eşi: Arkasından ateş etti
        Öldürülen gazinocunun eşi: Arkasından ateş etti
        Zonguldak'ta "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" kon...
        Zonguldak'ta "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" kon...