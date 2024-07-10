Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, basın mensuplarıyla buluştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, gazetecilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Ulupınar, kentte yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AFAD'dan 18,5 milyon yardım aldıklarını aktaran Ulupınar, "Bunun bir miktarıyla beton parke alıyoruz, bir miktarıyla da iş makinesi ve kamyon almaya çalışıyoruz. AFAD'dan bunun için izin istedik. Haber bekliyoruz." dedi.

Ulupınar, atıl durumdaki huzurevinin durumunu yetkililere bildirdiklerini aktararak, "Talimat verildi, bakan yardımcısıyla da görüşüldü. Kapasitesi artırılıyor. Sırada bekleyen yaşlılarımızı oraya yerleştirmeye başladık. Orada hem yaşlılarımız istirahat edecek hem de gençler çalışacak." diye konuştu.