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        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, basın mensuplarıyla buluştu

        Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:07
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        Devrek Belediye Başkanı Ulupınar, basın mensuplarıyla buluştu
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, gazetecilerle bir araya geldi.

        Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Ulupınar, kentte yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        AFAD'dan 18,5 milyon yardım aldıklarını aktaran Ulupınar, "Bunun bir miktarıyla beton parke alıyoruz, bir miktarıyla da iş makinesi ve kamyon almaya çalışıyoruz. AFAD'dan bunun için izin istedik. Haber bekliyoruz." dedi.

        Ulupınar, atıl durumdaki huzurevinin durumunu yetkililere bildirdiklerini aktararak, "Talimat verildi, bakan yardımcısıyla da görüşüldü. Kapasitesi artırılıyor. Sırada bekleyen yaşlılarımızı oraya yerleştirmeye başladık. Orada hem yaşlılarımız istirahat edecek hem de gençler çalışacak." diye konuştu.

        Kendilerinden önceki başkan ve yönetimini imzalanan maaş sözleşmeleri nedeniyle eleştiren Ulupınar, bu durumu düzelteceklerini kaydetti.

        Belediyeye ait iş yerlerinde kiraların 1000-1500 lira civarında olduğunu dile getiren Ulupınar, "Bu rakamlar çok komik. Yeniden ihale yapacağız. Esnafımıza söylüyoruz; kira borcunuz geçmişe dönük kalmasın. Yine siz alın. 105 iş yerimizi ihaleye çıkardık." dedi.

        Ulupınar, imar ıslah planları yapılmadığı için birçok projenin başka ilçelere kaydığına işaret ederek, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna verdiğimiz arazi var. Üniversite bu araziyi istemiyor. Orayı geri alıp imara açarak yeni istihdam alanları yaratacağız. 80 dönümlük arazide küçük ölçekli OSB kuracağız. Ayrıca mevcut 100 dönüm arazi üzerindeki işlevini yitiren arıtma tesisinin yerine 20 dönüm arazide son teknoloji arıtma tesisi inşa edeceğiz. Seçim vaatlerinde verdiğim her ne söz varsa 5 yıl içerisinde tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.

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