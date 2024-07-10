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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:40
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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
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        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

        Motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Gökçebey ve Çaycuma ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında bir depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ve motosiklet parçaları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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