Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
Motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Gökçebey ve Çaycuma ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında bir depoya düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ve motosiklet parçaları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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