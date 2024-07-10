Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan yük gemisinin enkazından çıkarılan parçalarda yapılan çalışmaları inceledi

İlçede fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan Türk bayraklı geminin enkazının daha önce su altında kesilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki yaşam mahalli ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmının duba güvertesinden alınan parçalarda çalışmalar yapılıyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan "Kafkametler" adlı yük gemisinin enkazından çıkarılan bazı parçalarda yapılan çalışmaları inceledi.

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