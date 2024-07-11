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        Zonguldak'ta kuaför dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuaför dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:32
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        Zonguldak'ta kuaför dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kuaför dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Doktor Veysel Atasoy Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında yer alan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.

        Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi aldığı caddede, iş hanına girişlere izin verilmedi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kuaför dükkanı kullanılamaz hale gelirken, üst kat ve çatı kısmen zarar gördü.

        Olay yerine gelen dükkan sahiplerinin üzüntü yaşadığı, bazı vatandaşların da yangını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.

        Zabıta ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran verdi.

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        Galeri
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