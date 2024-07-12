Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Kocasoy'un cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle Devrek'te son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle Devrek'te son yolculuğuna uğurlandı.
Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 5 çocuk babası Kocasoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Devrek Merkez Yeni Camisi'ne getirildi.
Kocasoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından Ağalar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, Kocasoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.