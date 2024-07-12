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        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Kocasoy'un cenazesi toprağa verildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle Devrek'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:20
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        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Kocasoy'un cenazesi toprağa verildi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle Devrek'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 5 çocuk babası Kocasoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Devrek Merkez Yeni Camisi'ne getirildi.

        Kocasoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından Ağalar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, Kocasoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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