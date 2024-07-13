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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:59
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

        Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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