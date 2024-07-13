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        Devrek'te yaz şenlikleri ve konserler düzenlenecek

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 14 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde yaz şenlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:39
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        Devrek'te yaz şenlikleri ve konserler düzenlenecek
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 14 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde yaz şenlikleri ve konserler gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yerel sanatçıların katkılarıyla "Sandalyeni kap gel, anın tadını çıkar! Müzik her yerde!" sloganıyla 8 hafta sürecek yaz şenlikleri ve konserlerin düzenleneceği belirtildi.

        Etkinliklerin ilçenin çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Konser programımız, tüm sosyal medya platformlarımızda ve ilçemizdeki kafe ve restoranlarda, seyir terasındaki kafemizde, egemenlik kafemizde el broşürleri halinde dağıtılacak, billboardlara asılacak ve sosyal medyada paylaşılacaktır. Lütfen konserlerimizi takip edin. Siz sevgili vatandaşlarımızı bu keyifli etkinliklerimize ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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