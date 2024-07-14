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        Zonguldak'ta kurulan kulüp farklı mesleklerden birçok kişiyi kürek sporuyla buluşturuyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kurulan kürek kulübü sayesinde, farklı meslek gruplarından birçok kişi bu sporla tanışma fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:53
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        Zonguldak'ta kurulan kulüp farklı mesleklerden birçok kişiyi kürek sporuyla buluşturuyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kurulan kürek kulübü sayesinde, farklı meslek gruplarından birçok kişi bu sporla tanışma fırsatı buluyor.

        Kürek İl Temsilcisi Ercüment Onat ile Gülüç Belediyesi öncülüğünde kurulan Gülüç Kano Kürek Kulübünde bankacı, doktor, hemşire, öğretmen gibi farklı mesleklerden 40'ın üzerinde sporcu yer alıyor.

        Gülüç Nehri'nde çalışmalarını sürdüren sporcular, katıldıkları yarışmalarda derece elde etmeyi hedefliyor.

        Aynı zamanda Galatasaray Kürek Takımı sporcusu olan ve kulübün antrenörlüğünü üstlenen İl Temsilcisi Onat, AA muhabirine, 2 yıl önce kürek sporu yapılabilecek yerleri araştırmaya başladıklarını belirterek, "Üzerinde istişare yaptığımız yerlerden biri, dünya standartlarında gördüğümüz Gülüç Nehri'nin parkuruydu. Gülüç Belediyesi ile ortaklaşa çalışma yaptık ve kayıkhanemizi buraya kurduk." dedi.

        Antrenmanlara 2 yıldır devam ettiklerini dile getiren Onat, "Şu an tamamıyla master veya veteran da diyebileceğimiz gruplarda 40'ın üzerinde sporcumuz var. Bunlar bankacı, doktor, hemşire, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından oluşuyor. Bu arkadaşlarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bu sporu tanıtmak ve kültürünü yerleştirmenin yanı sıra dünya çapında sporcular yetiştirmeyi de hedeflediklerini aktaran Onat, "Geçen sene parkurumuzu kürek camiasına göstermek için Gülüç Nehri'nde bir yarış düzenledik. 7-8 farklı kulüpten katılımcılar oldu, yaklaşık 150'nin üzerinde sporcu geldi." ifadelerini kullandı.

        Hemşire Gamze Bostancı ise kürek sporuna yeni başladığını, nöbet çıkışlarında yorgunluğunu atmak için antrenmanlara katıldığını ve kendisini mutlu hissettiğini anlattı.

        Özellikle ekip olarak sabah saatleri ve gün batımında kürek çekmek istediklerini belirten Bostancı, "Sabah güneşinin ışık yansımalarını görmek mükemmel bir duygu hatta bazen denize açılıyoruz, plajlar mevkisine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 11 kilometre sürüyor. Bu bizim için çok keyifli oluyor." dedi.

        Kulüp Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ise kürek sporunun, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak'a turizm açısından değer kazandırdığını ifade ederek, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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